MotoGp, via primi test a Sepang, Martin migliore a metà sessione

E' in corso la prima giornata di test ufficiali MotoGP a Sepang in Malesia, dove sono in pista tutti i piloti ad eccezione di Morbidelli: a metà giornata il miglior tempo è di Jorge Martin su Ducati in 1:57.951. Esordio stagionale per il campione del mondo Francesco Bagnaia, scivolato a inizio sessione. Cadute anche per Marc Marquez, Raul Fernandez, Nakagami e Oliveira. Tracciato piuttosto scivoloso per via della pioggia degli ultimi giorni.