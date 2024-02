MotoGp: viola e rosso per la nuova Ducati team Pramac

Nuova livrea con il viola e il rosso ma senza bianco per la Ducati del team Pramac. A presentarle oggi il vice-campione del mondo Jorge Martin e Franco Morbidelli al Bahrain International Circuit, dove sabato si correrà la prima gara del campionato di Formula 1. Il MotoGp inizierà invece l'8 marzo sul circuito di Lusail in Qatar, dove si sono svolti gli ultimi test pre-stagionali. La novità del team è la presenza di Morbidelli al fianco di Martin: per l'italiano che ha preso il posto di Zarco è la prima esperienza su una Ducati. Morbidelli, infortunato e fuorigioco per tutta la durata dei pre-test, dovrebbe rientrare e debuttare proprio a Lusail.