MotoGp:Indonesia; Oliveira cade nelle libere, si frattura polso

Weekend di Mandalika in vista del Gran Premio d'Indonesia già finito per Miguel Oliveira: dopo il brutto highside nel corso delle prove libere, il portoghese è stato portato in ospedale per accertamenti, che hanno evidenziato la frattura scomposta del polso destro. Sarà necessaria l'operazione per il pilota del team Aprilia Trackhouse, che tornerà nelle prossime ore in Portogallo per sottoporsi all'intervento e salterà anche il GP del Giappone della prossima settimana.