Motta esulta 'vittoria meritata, ambiente Bologna da 10'

"Sono felice". Sprizza gioia Thiago Motta. Il suo Bologna inchioda la Fiorentina al Dall'Ara, mette in fila la terza vittoria in undici giorni e aggancia l'Atalanta al quarto posto: "Sono molto contento: per la vittoria e l'ambiente che si è creato. La nostra gente è da dieci ed è merito dei ragazzi, che giocano bene a calcio e hanno vinto meritatamente la partita. Sono stati fantastici e vivere serate così è davvero bello. In questa squadra tutti hanno il piacere di giocare per l'altro, con l'ambizione e la voglia di fare risultato sempre. E ne sono ripagati". Dalla gioia di Motta all'amarezza di Italiano: "Dobbiamo rimboccarci le maniche, ci è mancata qualità davanti. ma c'era rigore su Gonzalez. L'arbitro però mi ha detto di aver fischiato prima un fallo di Belotti su Beukema, che annullava lazione successiva". Lungi da Italiano accampare scuse: "Non bastava il Frosinone a dichiararci guariti dopo una striscia di 3 ko consecutivi. Ci sono cose da mettere a posto: Gonzalez ha 70 minuti, Belotti è qui da 10 giorni, Arthur è al 40 per cento e qualche certezza dobbiamo ritrovarla. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, sbagliando sui gol: complimenti al Bologna".