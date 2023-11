Motta, 'Rispetto per la Lazio, ma vogliamo crescere'

Dopo dieci risultati utili consecutivi, il Bologna è pronto per affrontare l'esame di maturità con la Lazio, domani al Dall'Ara. E Thiago Motta non ha intenzione di fermarsi. "Abbiamo grande rispetto per l'avversario e per l'allenatore - afferma - sono di alto livello. Dovremo cercare di metterli in difficoltà nelle transizioni, perché quella biancoceleste è una squadra che gioca a pallone, che cerca di attirarti fuori dalla tua posizione per farti male: dobbiamo cercare di portare la partita dalla nostra parte. Abbiamo bisogno di tutti per mantenere o aumentare il nostro livello e dobbiamo migliorare e non perdere quello che di buono stiamo costruendo. Domani c'è la Lazio e la prossima partita è sempre la più importante: dobbiamo essere concentrati e determinati".