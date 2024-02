Motta 'siamo quarti e sappiamo il perché. Commosso e felice'

Quinta vittoria consecutiva per il Bologna: non succedeva dal 1967 e tanto basta a raccontare quanto straordinaria sia l'annata. Bologna quarto da solo e non per caso: "Sono carico e commosso. Siamo in questa posizione e i ragazzi sanno il perché: vogliamo continuare così, a competere con squadre che sulla carta hanno qualcosa in più". Ma anche il Bologna, per Thiago ha qualcosa in più: "L'alchimia tra squadra e pubblico è straordinaria. I tifosi devono mettere la luce sui ragazzi". Per la prima volta, sono arrivati anche cori e striscioni per il tecnico rossoblù, oltre al classico 'Portaci in Europa', invitato sotto la curva: "Sono un privilegiato. Emozioni da calciatore ne ho vissute, ma sono il passato e io vivo il presente. I ragazzi, con il lavoro che fanno mi rendono un privilegiato. Ringrazio di cuore il pubblico, ma sono i giocatori i veri protagonisti, non io. Adesso dobbiamo solo pensare ad andare avanti così".