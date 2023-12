Motta, "Spero Mourinho continui alla Roma"

Thiago Motta, tecnico del Bologna, dopo aver ricevuto al Coni il riconoscimento "Lo Sport è Vita" durante il Premio Andrea Fortunato, ha dichiarato: "Ho grande rispetto per Mourinho alla Roma, hanno un grande allenatore e spero che continui per tanto tempo perché loro stanno bene insieme. Io penso al Bologna, ad aiutare club, tifosi e giocatori a raggiungere i nostri obiettivi". Parlando poi della stagione della sua squadra ha aggiunto: "Il giudizio è positivo, dobbiamo continuare così e concentrarci sulla prossima partita che sarà a Salerno". Quando gli è stato chiesto se l'Europa è un obiettivo, ha concluso: "Per ora pensiamo a Salerno, perché sappiamo che è su questa partita che dobbiamo mettere la nostra energia, concentrazione e allenamento per prepararci al meglio".