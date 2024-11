Motta, 'Volevamo un altro risultato, ma buona gara Juve'

"Volevamo un altro risultato, ma sono contento della prestazione: possiamo migliorare sotto certi aspetti, ma globalmente sono soddisfatto di ciò che ha fatto la mia squadra": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Lille nella quarta giornata di Champions League. "In fase offensiva negli ultimi 20 metri potevamo fare meglio durante il primo tempo, mentre nella ripresa è aumentata la qualità - ha aggiunto l'allenatore ai microfoni di Sky - e Yildiz e Conceicao mi sono piaciuti molto, soprattutto quando siamo riusciti ad alzare il baricentro: sono contento di entrambi, hanno grandi qualità nell'uno contro uno e ci aiutano contro la squadre che si chiudono centralmente". All'orizzonte, adesso, c'è la stracittadina contro il Torino in programma sabato sera all'Allianz Stadium: "E' un derby, è una partita molto importante e vogliamo giocarlo al massimo - la riflessione di Thiago Motta sul prossimo appuntamento - ora l'importante è recuperare bene per poi cominciare a preparare la sfida di campionato".