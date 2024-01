Mourinho esonerato, sei panchine saltate in Serie A

Con l'esonero di Jose Mourinho, il numero di allenatori che hanno perso la panchina in Serie A sale a sei. Il tecnico portoghese si unisce a una lunga lista di allenatori italiani e stranieri. Il primo ad essere stato esonerato è Paolo Zanetti, il quale ha lasciato l'Empoli lo scorso 19 settembre e è stato sostituito da Andrea Andreazzoli. Il portoghese Paulo Sousa, invece, è stato sollevato dall'incarico alla Salernitana il 19 ottobre e al suo posto è arrivato Filippo Inzaghi. Il 24 ottobre scorso è stata la volta di Andrea Sottil ad Udine, dove l'allenatore è stato sostituito da Gabriele Cioffi. Il Napoli ha detto addio a Rudi Garcia il 14 novembre, per poi ingaggiare Walter Mazzarri come suo successore. Ieri, Andrea Andreazzoli, che a sua volta aveva sostituito Zanetti all'Empoli, ha dovuto lasciare la panchina dei toscani, che è stata affidata da parte del club a Davide Nicola. Oggi, invece, è stata annunciata la fine del rapporto tra la Roma e il portoghese.