Mourinho incontra Friedkin a Roma, 'Non per il contratto'

José Mourinho, alla vigilia della sfida con la Fiorentina, ha commentato la situazione legata al suo contratto: "Se oggi mi presentassero il rinnovo, firmerò? È una domanda ipotetica, perché non è successo e non mi piace rispondere a domande ipotetiche". "Non è un segreto che oggi siano qui il presidente e i suoi due figli, abbiamo parlato e il rapporto è positivo, ma non abbiamo parlato del futuro e della scadenza del contratto", ha poi aggiunto lo Special One. Parlando invece del sostegno che ha ricevuto dalla proprietà nella recente battaglia sugli arbitri, ha concluso: "Certo, mi ha fatto piacere, perché io do sempre tutto per la Roma, anche quando sbaglio".