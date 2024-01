Mourinho, Roma forte per tutti, trova forza nella difficoltà

José Mourinho ha affermato alla vigilia della sfida con l'Atalanta: "L'Atalanta gioca insieme da tanti anni, lo fa ad occhi chiusi. È una squadra difficile, lo scorso anno in casa abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, ma abbiamo perso. Noi comunque siamo tosti, non siamo facili per nessuno. Troviamo sempre forza nelle nostre difficoltà". Parlando della situazione della rosa ha aggiunto: "Nessuno è recuperato, ma Mancini è disponibile a giocare. Se Smalling si dovesse allenare con me a gennaio sarebbe una sorpresa, ma domani non so nemmeno se ci sarà Paredes. Ha preso una botta incredibile con la Cremonese. Temevamo la frattura, ma non c'è. Questi giorni non si è allenato e ora è da valutare". Poi Mourinho ha concluso: "A centrocampo e in difesa siamo in difficoltà, la Coppa d'Africa ci ha complicato la vita, questo infortunio interminabile di Smalling dal punto di vista personale rovina la stagione, il fatto che Renato non è mai stato disponibile è una situazione difficile. Lavoriamo partita per partita, con uno stadio che spinge, che è sempre lì".