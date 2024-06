Mulè , 'Gravina si rassegni, la politica è il popolo'

"La politica rappresenta il popolo italiano, guai se si mette in discussione l'autorita' del Parlamento che lo rappresenta: se ne facciano una ragione Gravina e tutti quelli che difendono un sistema antistorico". Giorgio Mule', vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia che con il suo emendamento al dl Sport mette in forte discussione l'attuale organizzazione federale, al telefono con l'ANSA replica alle critiche del n.1 Figc, espresse nei giorni scorsi e ribadite oggi in Germania. "Se Gravina guardasse oltre il suo naso, si renderebbe conto che il sistema fa acqua da tutte le parti ed è naufragato con la nazionale"