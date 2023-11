Musetti, "Sinner è la nostra punta di diamante"

Lorenzo Musetti, convinto che Sinner sia la nostra punta di diamante e che tutto ruoterà intorno a lui, ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport da Malaga in vista delle Finals di Coppa Davis con l'Italia che giovedì sfiderà l'Olanda. "Speravamo in un'altra vittoria di Jannik - ha aggiunto - Stasera lo accoglieremo a braccia aperte perché se lo merita, ha fatto un torneo meraviglioso e meritava di alzare la coppa. Siamo felici di averlo dalla nostra parte, ce lo invidiano da tutte le parti, non vediamo l'ora di giocare e scherzare con lui".