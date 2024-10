Nadal,'Senza Djokovic non sarei diventato il giocatore che sono'

Una racchetta d'oro grande come quelle da gioco in regalo (oltre al ricco gettone di partecipazione) e la standing ovation del pubblico di Riad per Rafael Nadal oggi sconfitto da Novak Djokovic nella finale per il terzo posto del ricchissimo torneo esibizione Six Kings Slam in quella che, a un mese dall'addio definitivo al tennis, è stata l'ultima partita contro il rivale di tante sfide in 20 anni di carriera. "Voglio dire qualche parola a Novak, ringraziarlo per quello che hai detto oggi, per tutti i momenti che abbiamo condiviso. Mi hai aiutato ad andare oltre i miei limiti per oltre 15 anni - le parole di Nadal rivolte al serbo - Senza di te non sarei diventato il giocatore che sono. Cosa mi mancherà di più a fine carriera? Probabilmente tutto. E' stato un sogno aver avuto la possibilità di giocare nei più grandi stadi del mondo, ho ricevuto un tifo incredibile ovunque. E' stato un enorme privilegio essere un tennista ed essere circondato da grandi persone".