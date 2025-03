Nagelsmann: Germania e Italia pronte a sfidarsi nei quarti di Nations League

"Ovviamente loro verranno qui per lottare, si riparte dallo 0-0. L'Italia verrà qui per vincere, ma la Germania giocherà per vincere anche la seconda". Parola del selezionatore della Germania Julian Nagelsmann nella conferenza stampa alla vigilia del match con l'Italia, valido per il ritorno dei quarti di finale di Nations League. "Sarà come la partita d'andata, loro non possono fare otto allenamenti e vedremo certe cose che abbiamo visto giovedì. Noi possiamo giocare con tre o con quattro difensori, l'importante è avere una linea chiara di gioco. Qui l'Italia ha vinto una gara importantissima nel 2006? Ricordo questa partita a Dortmund nel 2006, non fummo felici di quella sconfitta - afferma il tecnico tedesco - Ma come ho già detto due-tre giorni fa, per me è più importante parlare del presente, creare la nostra storia. Noi abbiamo molte alternative, buone soluzioni per domani e sarà importante avere il possesso palla, creare le giuste opportunità. Penso che domani sarà l'occasione giusta per creare buon gioco e occasioni, speriamo di vincere. Com'è giocare a Dortmund? Lo stadio è enorme, ci saranno tanti tifosi tedeschi e siamo contenti di questo".