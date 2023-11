Naomi Osaka torna al WTA 500 di Brisbane

L'ex numero uno del tennis mondiale Naomi Osaka farà il suo ritorno alle competizioni nel WTA 500 di Brisbane a fine dicembre, come hanno annunciato venerdì gli organizzatori del torneo. La 26enne giapponese non gioca dal Pan Pacific Open di Tokyo del settembre 2020, principalmente a causa di problemi di salute mentale. Inoltre, ha dato alla luce sua figlia nel luglio di quest'anno. Il WTA 500 Brisbane si svolgerà dal 31 dicembre al 7 gennaio. L'evento è molto utilizzato dalle giocatrici come preparazione agli Australian Open, il primo Grande Slam della stagione che si terrà una settimana dopo. "Mi piace sempre inaugurare la mia stagione a Brisbane e non vedo l'ora di tornare", le parole di Osaka in un comunicato. "Il Brisbane International è un torneo davvero fantastico e mi preparerà per un grande ritorno quest'estate". L'ex numero 1 ha all'attivo quattro titoli del Grande Slam, due vinti in Australia (2019, 2021) e altri due agli US Open (2018, 2020).