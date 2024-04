Napoli: Calzona, 'mi aspettavo di incontrare meno problemi'

"Mi aspettavo di incontrare meno problemi, ma dopo due o tre giorni che ero qua mi sono reso conto che i problemi erano più grandi di quello che avevo previsto". Francesco Calzona ammette di aver trovato tante difficoltà per gestire il Napoli, una squadra che ha tanti problemi. "Sicuramente - spiega - questa squadra ha dei problemi e d'altro canto lo ha detto anche il presidente De Laurentiis. C'è qualcosa nella fase di costruzione che non è andata per il verso giusto. Chi è arrivato a sostituire giocatori importanti come Lozano, Kim e anche Elmas non ha inciso tantissimo. Ma non è tutta colpa loro perché sono arrivati in una stagione molto particolare".