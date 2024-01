Napoli ko a Torino, contestazioni in campo.

Il momento del Napoli è sempre più buio: la squadra si trova a -20 punti dall'Inter, prima in classifica, alla fine del girone d'andata. Gli azzurri perdono, 3-0, al 'Grande Torino' contro i granata e la sconfitta ha scatenato la rabbia dei tifosi. A metà ripresa c'è stato un lancio di fumogeni in campo che ha costretto l'arbitro Mariani a una breve interruzione della gara, mentre al triplice fischio Di Lorenzo e compagni sono andati verso lo spicchio degli ospiti con la curva che ha intonato cori di contestazione. Il cammino di Mazzarri è sempre più in salita: il tecnico ha perso quattro delle sette partite alla guida degli attuali campioni d'Italia.