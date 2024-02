Napoli "lavoro a parte per Osimhen, anche domani"

"Victor Osimhen è rientrato dagli impegni con la propria Nazionale e ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani". E' quanto si legge nel comunicato diramato in serata dal Napoli, che fa chiarezza sulle condizioni dell'attaccante nigeriano. Si riducono sensibilmente, a questo punto, le possibilità di una convocazione della punta per la gara col Genoa in programma domani alle 15.