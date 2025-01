Napoli senza Politano e Kvaratskhelia contro la Fiorentina: problemi fisici per i due giocatori

"Politano e Kvaratskhelia non sono tra i convocati per Firenze. È stata una settimana con qualche intoppo di piccoli infortuni". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia del match contro la Fiorentina.

"Gli imprevisti - ha spiegato Conte - fanno parte della stagione. Finora siamo stati più che bravi a sopperire, da Lobotka, Gilmour. Ora lo stiamo facendo con Buongiorno, con Kvara dopo il problema al ginocchio che non è ancora del tutto guarito, ma ha avuto un affaticamento muscolare. C'è anche l'assenza di Politano, cercheremo di fare come in passato di sopperire col lavoro di squadra".