Napoli supera il Milan e resta in corsa per lo scudetto

Il Napoli risponde all'Inter e resta in scia per lo scudetto. La squadra di Antonio Conte al Maradona infiamma il proprio pubblico battendo il Milan. La squadra partenopea si impone per 2-1 grazie a due gol nel primo tempo al quale gli ospiti rispondono soltanto nel finale di gara.

La prima rete la realizza Politano dopo 60 secondi. I rossoneri, colpiti a freddo non trovano modo di reagire. Gli azzurri macinano gioco e raddoppiano con Lukaku al 19'. L'undici di Conceicao appare in grosse difficoltà e incapace di uscire da questa situazione.

Nella ripresa il Milan finalmente si affaccia in avanti. Al 24' ha anche l'occasione di riaprire la partita grazie ad un rigore che Gimenez si fa però parare da Meret. Al 39' Jovic accorcia le distanze. Dieci minuti all'arrembaggio per i rossoneri ma la partita finisce 2-1 per il Napoli. I campani salgono a 64 punti. Il Milan ne ha 47, nove in meno della zona Champions.