Napoli trionfa con rimonta al 96', 2-1 contro Salernitana

Il Napoli conquista una vittoria in rimonta nel derby campano contro la Salernitana, segnando un gol al 96º minuto e dimostrando segnali di ripresa. A decidere l'incontro contro i granata è stato il gol di Rrahmani, che ha risolto una partita complicata per i campioni d'Italia. Ad andare in vantaggio sono stati gli ospiti con una magnifica rete di Candreva nel primo tempo, ma verso la fine della prima frazione il Napoli ha trovato il pareggio grazie a un rigore trasformato da Politano. Nel secondo tempo, il Napoli ha cercato il secondo gol: Kvara ha provato più volte, ma è stato straordinario l'intervento di Ochoa, che però non ha potuto fare nulla sul tiro ravvicinato di Rrahmani che ha chiuso la partita al 96º minuto.