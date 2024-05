Nations League donne; Italia-Francia 3-0

La nazionale femminile di pallavolo ha conquistato il quarto successo nella Nations League 2024, battendo 3-0 (25-15, 25-14, 25-14) la Francia a Macao. Le azzurre non hanno commesso passi falsi e, come chiesto alla vigilia dal ct, Julio Velasco, si sono impostesenza lasciare per strada nemmeno un set. Il successo, ottenuto nella prima delle quattro sfide in programma a Macao, ha permesso all'Italia di guadagnare 2,42 punti nel ranking mondiale, avvicinandosi ulteriormente alla qualificazione olimpica. Domani le azzurre torneranno in campo per affrontare la Repubblica Dominicana.