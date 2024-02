Nations League donne: la Spagna vince la prima edizione

La Spagna si è aggiudicata la prima edizione della Nations League femminile. Le campionesse del mondo in carica hanno battuto 2-0 la Francia nella finale disputata a Siviglia davanti a 32.657 spettatori. In rete sono andati il "pallone d'oro" Aitana Bonmatì e Mariona Caldentey. La Spagna mette in bacheca un ulteriore titolo dopo quello mondiale conquistato in Australia lo scorso anno ma sovrastato dalle polemiche per lo scandalo che ha coinvolto il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Manuel Rubiales.