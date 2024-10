Nations League: l'Italia batte 4-1 Israele a Udine

Vincono Italia e Francia, e si avvicina per le due nazionali la final eight di Nations League, col ruolo di teste di serie al sorteggio per le qualificazione al Mondiale 2026. A Udine, in uno stadio blindato per i timori di contestazioni a Israele, l'Italia vince 4-1. I gol nel primo tempo di Retegui al 41' su rigore, nel secondo tempo al 9' di Di Lorenzo, al 21' di Abu Fani, al 27' di Frattesi, al 34' di Di Lorenzo. A Bruxelles, la Francia batte il Belgio 2-1, con gol di Kolo Muani su rigore al 35', dopo che dal dischetto aveva sbagliato il belga Tielemans. Il pari dei padroni di casa al 48' con Openda, poi nella ripresa ancora Kolo Muani (17'). Minuti finali con la Francia in 10 per l'espulsione di Tchouameni