Nba: Antetokounmpo fa sua la sfida con il giovane Wembanyama

I Milwaukee Bucks, trascinati dai 44 punti di Giannis Antetokounmpo, hanno battuto i San Antonio Spurs 125-121, nonostante un'altra ottima prestazione di Victor Wembanyama nel giorno del suo 20mo compleanno. Nell'altro incontro del giovedì, Nikola Jokic ha messo a segno una tripla da urlo regalando al campione in carica Denver Nuggets una vittoria per 130-127 sui Golden State Warriors, che erano in vantaggio di 18 punti a metà gara. Wembanyama è rimasto in campo 26 minuti nel primo confronto con Antetokounmpo ed ha segnato 27 punti, più nove rimbalzi e cinque stoppate. Devin Vassell ha guidato gli Spurs con 34 punti, ma la sfida tra Antetokounmpo e Wembanyama ha catalizzato l'attenzione del pubblico. "Può segnare quando vuole. Gioca nel modo giusto, per vincere. È stato bello affrontarlo", ha detto la stella greca dei Bucks. A San Francisco, Jokic ha sigillato la vittoria in rimonta dei Nuggets con un tiro da appena dentro metà campo, chiudendo con 34 punti. Il due volte MVP della NBA ha aggiunto nove rimbalzi e 10 assist. Il canestro di Jokic aveva pareggiato sul 127-127 a 26 secondi dalla fine. Il compagno di squadra Jamal Murray ha poi rubato un passaggio sconsiderato di Stephen Curry per preparare il terreno a Jokic, che ha preso un passaggio in entrata e si è diretto verso il campo, fermandosi per incassare il vincitore del gioco su Kevon Looney.