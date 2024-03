Nba: Anthony Davis trascina i Lakers con 27 punti e 25 rimbalzi

Anthony Davis stabilisce un nuovo record personale in Nba, mettendo a referto 27 punti e 25 rimbalzi, e trascina Lakers alla vittoria su Minnesota per 120-109. Oklahoma approfitta del passo falso di Minnesota e allunga in Western Conference. Bene anche Milwaukee che batte i La Clippers. Sconfitte pesanti per Cleveland, Miami, Kings e Ny Knicks. I risultati della notte: New York-Philadelphia 73-79; Cleveland- Brooklyn 101-120; LA Lakers-Minnesota 120-109; Oklahoma City-Memphis 124-93; Orlando-Indiana 97-111; Atlanta-New Orleans 103-116; Miami-Washington 108-110; Sacramento-Houston 104-112; LA Clippers-Milwaukee 117-124.