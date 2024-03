Nba: Boston batte Dallas, decima vittoria di fila per i Celtics

I Boston Celtics, guidati da Jayson Tatum, hanno tenuto a bada Luka Doncic battendo i Dallas Mavericks 138-110 ed estendendo la loro serie di vittorie consecutive NBA a dieci partite, la 47esima vittoria in questa stagione (contro sole 12 sconfitte). Grazie ai 32 punti di Tatum ed ai 21 tiri da tre punti realizzati, Boston ha surclassato Dallas, nonostante i 37 punti, 12 rimbalzi e 11 assist della sua stella Doncic, alla 12ima tripla doppia della stagione. I Golden State Warriors hanno portato a otto la serie di successi consecutivi in trasferta vincendo 120-105 contro i Raptors a Toronto. Stephen Curry ha segnato 25 punti e Jonathan Kuminga ne ha aggiunti 24 per i Warriors, che si erano preparati male per la partita a causa di un ritardo di sei ore all'aeroporto dopo la vittoria sui New York Knicks giovedì sera. Giannis Antetokounmpo ha segnato 46 punti e preso 16 rimbalzi portando i Bucks alla vittoria per 113-97 sui Bulls a Chicago. Antetokounmpo ha anche distribuito sei assist e realizzato due triple. A Filadelfia, Tobias Harris ha segnato 31 punti e preso 12 rimbalzi, e Tyree Maxey ne ha aggiunt 33 punti per spingere i 76ers alla vittoria (121-114) sugli Charlotte Hornets. I 76ers, quinti a Est, cercano di mantenere la posizione di qualificazione per i playoff sperando nel ritorno dell'MVP della scorsa stagione, Joel Embiid, che ha subito un intervento chirurgico al ginocchio sinistro all'inizio di febbraio. I LA Clippers hanno vinto contro i Washington Wizards 140-115. Ma hanno perso il loro leader Russell Westbrook, che ha riportato una frattura alla mano sinistra. La durata della sua assenza è ancora indeterminata.