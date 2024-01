Nba: Boston batte Minnesota dopo un supplementare

Le due formazioni regine delle rispettive conference, Minnesota (ovest) e Boston (est) hanno offerto un superbo incontro in casa dei Celtics. Boston, senza il suo perno lettone Kristaps Porzingis (ginocchio destro), ha superato se stessa dopo i tempi supplementari (127-120) rimanendo imbattuta in questa stagione nel suo TD Garden (18 vittorie). Ma i Timberwolves, pur privi ;;del loro leader Mike Conley e del pivot Rudy Gobert, si sono sentiti più volte la vittoria in pugno. Sopra di 9 punti a 3 minuti dalla fine, una corsa di Jayson Tatum ha permesso ai Celtics di prendere il comando, prima che Edwards centrasse i tempi supplementari. Lo scenario si è ripetuto durante i 5 minuti aggiuntivi, con un piccolo vantaggio per i Wolves prima che Tatum, immarcabile, segnasse gli ultimi 9 punti della partita per un totale personale di 45. A San Francisco, i Warriors sono stati umiliati da New Orleans 141-105, subendo la più pesante sconfitta interna sotto la direzione di Steve Kerr, in carica dal 2014. I "Dubs" sono solo 12mi nella Western Conference (17 vittorie- 20 sconfitte) , fuori dai posti di qualificazione per gli spareggi. Sei giorni dopo aver festeggiato il suo ventesimo compleanno, Victor Wembanyama è diventato il quinto giocatore più giovane nella storia della NBA a registrare una tripla doppia, aiutando gli Spurs a dominare i Pistons a Detroit (130-108). Il francese ha messo insieme 16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist in soli 21 minuti. È così diventato il quinto giocatore più giovane nella storia della NBA a convalidare una tripla doppia (più di 10 unità in tre aree statistiche), dietro Josh Giddey, LaMelo Ball, Markelle Fultz e Luka Doncic, tutti autori di questa prestazione a 19 anni.