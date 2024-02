Nba: Boston passa in casa di Brooklyn, Oklahoma vince a Orlando

Boston ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva (118-110) sul parquet dei Brooklyn Nets, grazie in particolare alla sua ala Jayson Tatum (41 punti, 14 rimbalzi), ben aiutato dai compagni di squadra - Brown, Horford, White, Holiday - tutti con 14 punti o più. A Ovest, il giorno dopo un convincente successo sul campo dei Clippers, i Timberwolves consolidano il loro primo posto vincendo 121-109 contro i fragili Portland TrailBlazers, con, ancora una volta, 41 punti di Anthony Edwards e una solida doppia doppia del pivot Rudy Gobert (16 punti, 15 rimbalzi). Seconda nella conference, anche Oklahoma City ha vinto 127-113, sul parquet di Orlando, con 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander e 33 di Jalen Williams, rovinando la serata dei tifosi locali, iniziata con il ritiro del N.32 di Shaquille O'Neal, il loro leggendario perno degli anni 90. Ancora in difficoltà, nonostante il recente arrivo del nuovo allenatore Doc Rivers, i Bucks affondano in casa contro Miami (123-97). Con sei giocatori a 12 punti o più, e una formidabile precisione da tre punti (19/40, ovvero 47,5% di successi), Miami ha sconfitto Giannis Antetokounmpo (23 punti, 11 rimbalzi, 8 assist) e la sua squadra, terza ad Est con appena quattro successi nelle ultime dieci partite. Nonostante Domantas Sabonis sia ancora molto efficace (35 punti, 18 rimbalzi, 12 assist, 3 stoppate), i Sacramento Kings hanno lasciato Phoenix con una sconfitta (130-125). I Suns, quinti nella Western Conference, hanno potuto contare su Kevin Durant (28 punti, 11 rimbalzi) e Devin Booker (25 punti, 9 assist), ma hanno perso Bradley Beal nel primo quarto, infortunato al muscolo tibiale del ginocchio. A Los Angeles i Lakers di LeBron James (25 punti, 8 assist) hanno vinto 125-111 contro i Pistons.