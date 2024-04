Nba: Boston resiste al ritorno di Sacramento e vince ancora

Già certi del miglior record della regular season, i Boston Celtics hanno resistito al ritorno dei Sacramento Kings in NBA, vincendo 101-100. I 40 punti di De'Aaron Fox non sono bastati ai Kings. Nonostante un comodo vantaggio di 19 punti a metà dell'ultimo quarto, Boston ha visto la vittoria quasi scivolare via, con Sacramento che ha riconquistato brevemente il comando sul 100-99 dopo un canestro da tre punti di Fox, a 27 secondi dalla fine. Ma a -7 secondi, Xavier Tillman ha offerto la vittoria a Boston, la 61ma di questa stagione. Sacramento (8° a ovest) ha la garanzia di partecipare almeno ai play-in dopo la sconfitta casalinga degli Houston Rockets 119-104 contro i Miami Heat. Sul parquet di New Orleans, i San Antonio Spurs, già eliminati dalla corsa ai play-off, rimontano da 15 punti di svantaggio nel secondo quarto battendo i Pelicans 111-109. CJ McCollum ha guidato le marcature con 31 punti per i Pelicans, ma San Antonio ha avuto la meglio con sette giocatori sopra i 14 punti. Victor Wembanyama ha mancato di poco una tripla doppia, chiudendo con 17 punti, 12 rimbalzi e nove assist. Milwaukee ha subito la terza sconfitta consecutiva, perdendo 117-111 in casa contro i Toronto Raptors, che venivano a loro volta da 15 ko di fila. Senza Giannis Antetokounmpo, infortunato, ma con Damian Lillard autore di 36 punti, il Milwaukee parte bene ma non riesce a mantenere il comando. I Bucks rimangono secondi nella classifica Est, molto dietro ai Celtics e appena davanti ai Cavaliers. I Golden State Warriors stanno ancora aspettando di assicurarsi almeno un posto per i play-off, aperti alle squadre classificate tra il 7mo e il 10mo posto di ciascuna conference. Decimi in Occidente, i Warriors di Stephen Curry (28 punti) hanno perso contro i Dallas Mavericks 108-106. I Mavericks, senza Luka Doncic, sono stati salvati dai 32 punti di P.J. Washington, mentre Kyrie Irving ne ha aggiunti 26.