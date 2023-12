Nba: Boston supera Orlando Magic, San Antonio torna a vincere

I Boston Celtics battono gli Orlando Magic 128-111 nel big match della giornata in Nba- In evidenza Jayson Tatum 30 punti. Tornano alla vittoria i San Antonio Spurs, la quarta su 24 partite, che superano i Los Angeles Lakers 129-115 grazie a Devin Vassell, autore di 36 punti. Malgrado i 30 punti di Terry Rozier crollano in casa gli Charlotte Hornets contro i New Orleans Pelicans 107-122 trascinati da Jonas Valanciunas (29 punti e 13 rimbalzi). Perdono in casa anche i Memphis Grizzlies 96-103 contro gli Houston Rockets di Dillon Brooks (26 punti). Tornano a sorridere anche i Washington Wizards di Danilo Gallinari: 137-123 sugli Indiana Pacers con il "gallo" che mette a referto 4 punti. I Philadelphia 76ers si sbarazzano dei Detroit Pistons 124-92: sono 35 punti e 13 rimbalzi per la stella Joel Embiid. Corsari anche i New York Knicks: 122-139 sui Phoenix Suns grazie ai 50 punti di Jalen Brunson. Ko casalingo per Toronto Raptors, battuti 104-125 dagli Atlanta Hawks di Trae Young (38 punti)