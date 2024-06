Nba: Celtics battono Dallas 105-95 e si portano sul 2-0

I Boston Celtics hanno battuto i Dallas Mavericks 105-98 nella notte a Boston in gara due nella finale Nba (si gioca al meglio di sette) e si sono portati sul 2-0 nella serie. I Celtics hanno giocato di squadra con quattro giocatori oltre i 18 punti a referto. Per gli ospiti non sono bastati idi Luka Doncic. Prossima partita mercoledì in Texas.