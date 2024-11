Nba: contro Charlotte é il 15/o successo di fila per Cleveland

Nonostante l'assenza di Donovan Mitchell, a riposo dopo aver giocato le prime 14 partite, i Cleveland Cavaliers hanno proseguito il loro perfetto inizio di stagione con il 15/o successo, battendo Charlotte (128-114). I Cavaliers e il loro nuovo allenatore Kenny Atkinson hanno così eguagliato il secondo miglior inizio nella storia dell'Nba, ottenuto dagli Houston Rockets nel 1993 e dai Washington Capitals nel 1948. Il record appartiene ai Golden State Warriors (24 successi nel 2015). I punti sono stati distribuiti tra Darius Garland (25, con 12 assist), Ty Jerome (24), Evan Mobley (23) e Jarrett Allen (21, con 15 rimbalzi). Domani i "Cavs" punteranno alla 16ma vittoria sul parquet dei campioni, a Boston. Con la partita in mano, gli Atlanta Hawks hanno subito una sconfitta per 17-0 nel cuore del terzo quarto, lasciando una vittoria di misura per Portland (114-110) sulla scia di Shaedon Sharpe (32 punti). I Detroit Pistons hanno travolto i Washington Wizards (124-104). Arrivato all'inizio di ottobre in Minnesota, in cambio del beniamino locale Karl-Anthony Towns, partito per New York, Julius Randle ha ricambiato con un tiro da tre punti sulla sirena nel successo contro Phoenix (120-117). Randle ha completato una grande prestazione (35 punti, 4 rimbalzi, 7 assist) con il suo decisivo "passo indietro" che ha permesso ai Wolves di rimanere in una buona posizione a Occidente (8 vittorie-6 sconfitte). Privati ;;di Kevin Durant e Bradley Beal, ai Suns non é bastato un ottimo Devin Booker (44 punti, 6 rimbalzi, 7 assist). Il leader degli Charlotte Hornets LaMelo Ball è stato multato della cifra record di 100.000 dollari per commenti "offensivi e dispregiativi", espressi in un'intervista post partita di sabato. I Dallas Mavericks, finalisti Nba la scorsa primavera, hanno sconfitto gli Oklahoma City Thunder (121-119), che avevano battuto al 2/o turno dei play-off, nonostante l'assenza della loro stella Luka Doncic. Dallas e P. J. Washington (27 punti, 17 rimbalzi) hanno saputo resistere al ritorno dei Thunder di Shai Gilgeous-Alexander (36 punti), che ha perso il primo posto a Ovest a scapito dei Golden State Warriors. Gli Houston Rockets, sorprendentemente terzi nella stessa conference, hanno timbrato il cartellino a Chicago (142-107) per la quinta vittoria consecutiva. Nel successo casalingo dei Los Angeles Clippers contro gli Utah Jazz, James Harden è diventato il secondo giocatore ad aver effettuato più tiri da tre punti nella NBA (2.975), davanti a Ray Allen (2.973) ma molto indietro rispetto al detentore del record Stephen Curry (3.782).