Nba: Derrick Rose annuncia ritiro, 'Grazie al mio primo amore'

Il cestista americano Derrick Rose, il più giovane Mvp dell'Nba, ha annunciato il suo ritiro dopo 16 stagioni in campo in un comunicato e sui social network. "Il prossimo capitolo sarà quello di seguire i miei sogni e condividere il mio successo", ha dichiarato il 35enne playmaker alla rivista sportiva statunitense The Athletic. Eletto MVP nel 2011 a soli 22 anni, Derrick Rose rimane il più giovane giocatore ad aver vinto questa onorificenza nel campionato di basket americano. Dopo sedici stagioni con i Chicago Bulls, i New York Knicks e i Cleveland Cavaliers, tra gli altri, Rose si congeda, sperando di "mostrare al mondo" l'uomo che è "al di là del mondo del basket". "Che sia bella o brutta, tutti hanno una certa storia nella loro vita. Anche se potessi, non cambierei la mia, perché è la storia che mi ha permesso di trovare la vera gioia", ha aggiunto nella dichiarazione. Sul suo account Instagram, Rose ha postato una foto in cui appare davanti a una scacchiera con in mano un giornale, su cui è scritto un messaggio destinato al basket. "Grazie, mio primo amore, hai creduto in me nella buona e nella cattiva sorte, quando tutto sembrava incerto. Hai fatto sì che ogni mattina e ogni notte trascorse insieme valessero ogni goccia di sudore. Mi hai mostrato che la passione è qualcosa da custodire, assicurandomi di mettere tutto me stesso in ogni palleggio, ogni tiro, ogni partita", si legge. Playmaker, Rose ha visto la sua carriera interrotta da diversi infortuni, in particolare alle ginocchia. Nel 2012, "D-Rose", che all'epoca giocava nei Bulls, si ruppe il legamento crociato anteriore del ginocchio quando la sua squadra aveva una seria possibilità di vincere il titolo NBA. Nello stesso anno è stato costretto a ritirarsi dalle Olimpiadi di Londra. Ha avuto una media di 17,4 punti e 5,2 assist in 723 partite giocate.