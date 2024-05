Nba: Doncic punisce Minnesota, Dallas sul 2-0 in West Conference

Un tiro decisivo di Luka Doncic ha permesso a Dallas di vincere 109 a 108 su Minnesota ed ora guida la serie di finale di West Conference per 2-0. Sotto di 18 punti nel secondo quarto, i Mavericks sono riusciti a rimontare, e persino a colmare un passivo di 5 punti a poco più di un minuto dal termine. Un tiro dalla lunga distanza dello sloveno Luka Doncic (32 punti, 13 passaggi, 10 rimbalzi) ha sconfitto i Wolves a 4 secondi dal termine. Dallas ha vinto due volte in casa di Minnesota, mettendo sotto pressione i Wolves prima di gara 3 di domenica in Texas.