Nba: esonerato l'allenatore dei Washington Wizards

L'allenatore dei Wizards Wes Unseld Jr. è stato licenziato e sostituito dal suo assistente Brian Keefe, ha annunciato la franchigia di Washington. Wes Unseld Jr. (48 anni), figlio della leggenda NBA Wes Unseld Sr. (MVP nel 1969, titolo con Washington nel 1978), entra a far parte del management della franchigia come consulente e "la sua vasta esperienza nel basket sarà una risorsa a lungo termine" recita un comunicato. E' stato l'allenatore capo di Washington dal 2021 per un record di 77 vittorie e 130 sconfitte. I Wizards ora cercano un nuovo allenatore per l'inizio della stagione 2024-2025. Intanto l'interim va a Keefe, per una prima esperienza come capo allenatore, dopo essere stato assistente soprattutto a Brooklyn, New York, Oklahoma City ed ai Los Angeles Lakers.