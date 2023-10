Nba: Giannis Antetokounmpo prolunga con i Bucks

La star dei Milwaukee Bucks, il greco Giannis Antetokounmpo, ha prolungato di tre ani il proprio contratto con la franchigia statunitense: guadagnerà 186 milioni di dollari. "#Ho prolungato", scrive il giocatore di 28 anni sul suo profilo X, ex-Twitter, senza evocare alcun importo o durata riportati però dai media specializzati nordamericani. Due volte miglior giocatore (MVP) della stagione regolare (2019 e 2020), campione Nba nel 2021, Antetokounmpo è stato raggiunto quest'estate da un'altra star, il leader Damian Lillard da Portland, per formare un duo che pone i Bucks tra i principali favoriti per il titolo. Scelto come 15mo da Milwaukee nel 2013, Antetokounmpo è legato ai Bucks fino alla fine della stagione 2026-2027 dove potrà rimanere un altro anno o testare il mercato. Aveva messo pressione alla sua società questa estate assicurando di voler restare solo se la sua formazione fosse stata competitiva per il titolo. La risposta è arrivata con Damian Lillard, anche se i Bucks hanno dovuto separarsi per questo da Jrue Holiday, giocatore chiave della loro difesa. La stagione Nba inizia martedì e i Bucks ricevono Philadelphia. (ANSA-AFP).