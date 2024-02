Nba: Golden State travolge Philadelphia con un super Wiggins

I Golden State Warriors, migliore squadra degli ultimi dieci anni (campioni nel 2015, 2017, 2018 e 2022), hanno schiacciato Philadelphia in Pennsylvania (127-104) e mantengono la speranza di assicurarsi un posto ai play-off al termine della stagione regolare a metà aprile. Andrew Wiggins (21 punti, 10 rimbalzi) ha fatto dimenticare la serata solo discreta del capitano Stephen Curry (9 punti) e ha elogiato lo "sforzo collettivo", di una franchigia che si sta lentamente riprendendo dal trauma della morte, a metà gennaio, del vice allenatore serbo Dejan Milojevic. Si addensano invece le nubi sui 76ers, sconfitti per la 7a volta in 8 partite, e che dovranno fare a meno per almeno un altro mese dell'MVP 2023 Joel Embiid, operato martedì al ginocchio sinistro. I Cleveland Cavaliers mantengono la migliore serie attuale della NBA con la settima vittoria consecutiva contro i modesti Washington Wizards (114-106). Guidati dalla loro guardia All-Star Donovan Mitchell (40 punti, 8 rimbalzi, 5 assist), i Cavs hanno vinto 15 delle ultime 16 partite e sono ora outsider per il titolo NBA. I San Antonio Spurs di Victor Wembanyama hanno perso a Miami (116-104) la prima partita di una serie di nove trasferte. Non sempre ispirato nelle sue scelte offensive, Wembanyama ha comunque messo insieme 18 punti, 13 rimbalzi, 3 assist e 1 stoppata. Miami si è affidata a Tyler Herro (24 punti) e alla sua stella Jimmy Butler, con una tripla doppia (17 punti, 11 rimbalzi, 11 assist). ;