Nba: i Celtics vincono in extremis contro i Pacers

I Pacers hanno sfiorato la vittoria nella partita di apertura della finale di East Conference nei playoff Nba, ma alla fine sono stati sconfitti per 133-128 ai supplementari dai Boston Celtics. Decisivo Jaylen Brown che ha acciuffato il 117-117 con un tiro da tre punti a 6 secondi dalla fine dei tempi regolamentari. Jayson Tatum è poi salito in cattedra, terminando la partita con 36 punti (di cui 10 nei supplementari) e 12 rimbalzi. Per i Pacers Tyrese Haliburton ha segnato 25 punti e realizzato 10 assist, Pascal Siakam ha chiuso con 24 punti, 7 assist e 12 rimbalzi.