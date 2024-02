Nba: Joel Embiid operato al ginocchio sinistro

Joel Embiid ha subito un intervento chirurgico al ginocchio sinistro e sarà fuori gioco per almeno un mese, hanno annunciato i Philadelphia 76ers. "Joel Embiid è stato sottoposto con successo ad un intervento chirurgico per un infortunio al menisco laterale del ginocchio sinistro. Sarà rivalutato tra circa quattro settimane", ha detto la franchigia in un comunicato. L'attuale capocannoniere della Nba (35,3 punti, 11,3 rimbalzi e 5,7 assist di media) si è infortunato martedì scorso, durante la sconfitta contro i Golden State, quando l'esterno dei Warriors Jonathan Kuminga gli è caduto sulla gamba mentre stavano lottando per recuperare un pallone. L'assenza del 29enne giocatore, nato in Camerun ma chiamato a difendere i colori del Team USA alle Olimpiadi di Parigi dopo la sua naturalizzazione americana lo scorso anno, si noterà nel corso del prossimo All-Star Game, in programma a 19 febbraio a Indianapolis. Ma si preannuncia dannoso soprattutto per i Sixers, quinti a Est, che hanno subito due sconfitte nelle ultime tre partite giocate senza di lui e dovranno continuare così almeno per le prossime dodici, o anche di più in caso di recupero più lungo del previsto.