Nba: Jokic dominatore, Denver vince in casa di Washington

Nikola Jokic ha segnato 42 punti e preso 12 rimbalzi nella vittoria dei Denver Nuggets, campioni in carica della NBA, in casa di Washington (113-104). La superstar serba ha aggiunto otto assist, tre stoppate e un intercetto contro i Wizards, davanti agli occhi di sua moglie e della figlia. Jamal Murray e Michael Porter Jr. hanno aggiunto 19 punti ciascuno per i Nuggets, che sono tornati a una vittoria dal comando nella Western Conference occupata dal Minnesota. Boston, leader nell'Est, ha vinto 116-107 a Houston, grazie ai 32 punti dell'attaccante lettone Kristaps Porzingis e ai 21 punti e 12 rimbalzi di Derrick White. La vittoria arriva due sere dopo che Denver ha battuto Boston 102-100, regalando ai Celtics la prima sconfitta casalinga della stagione. Jayson Tatum ha aggiunto 18 punti e Jaylen Brown ha realizzato una tripla doppia per Boston con 13 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Anche il pivot turco Alperen Sengun ha firmato una tripla doppia per i Rockets con 24 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Grazie ad un grande Kevin Durant, autore di 40 punti in 40 minuti, i Suns hanno battuto Indiana 117-110. I Pacers erano però privi ;;del loro leader Tyrese Haliburton, sofferente per un dolore al tendine del ginocchio. Devin Booker e Bradley Beal hanno segnato rispettivamente 26 e 25 punti per i Suns, ora a pari merito con Dallas per il sesto posto nella classifica West. I Los Angeles Clippers hanno ottenuto un'emozionante vittoria per 125-114 contro Brooklyn. I Nets, in vantaggio 16-0 all'inizio della partita, hanno finito per perdere, con Los Angeles che ha inflitto un feroce 41-15 a Brooklyn nel quarto quarto. Per i Clippers, James Harden ha segnato 24 punti e fornito 10 assist, mentre Russell Westbrook ha contribuito con 23 punti e 9 rimbalzi. Kawhi Leonard ha aggiunto 21 punti per la franchigia di Los Angeles, che ha vinto per l'ottava volta in 10 partite, ed è al quarto posto in Occidente. Paolo Banchero ha segnato 20 punti e 10 rimbalzi, mentre il suo compagno di squadra tedesco Franz Wagner ha segnato 19 punti aiutando gli Orlando Magic a battere Miami 105-87. Con un record di 23 vittorie e 20 sconfitte, i Magic sono tornati a una partita dietro gli Heat per il settimo posto ad Est.