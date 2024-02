Nba: Jokic inarrestabile, Denver travolge Golden State

Nikola Jokic ha realizzato l'ennesina tripla doppia sul parquet di San Francisco (32 punti, 16 rimbalzi e 16 assist). Toccava a Denver mostrare l'atteggiamento del campione di fronte ad una squadra di Golden State in progresso (7 vittorie nelle ultime 9 partite, prima di questo incontro) e lo ha fatto, in grande stile (103-119). I Suns opposti ai Lakers era il duello più atteso in Nba a fine febbraio. Los Angeles, sospinta dall'indistruttibile LeBron James (39 anni), capocannoniere della partita (28 punti), ha potuto contare sui suoi titolari. I quintetti hanno totalizzato 97 punti sui 113 totali. Stessa osservazione per Phoenix. I Suns hanno segnato 123 punti, di cui 105 con i cinque che hanno iniziato la partita. Contro gli Utah Jazz, Victor Wembanyama non è riuscito a evitare la 12esima sconfitta nelle ultime 13 partite per il San Antonio. Dopo la sua prestazione storica contro i Lakers venerdì (27 punti, 10 rimbalzi, 8 assist, 5 intercettazioni, 5 stoppate), il pivot francese è stato autore di un incontro un po' più modesto (22 punti). Shai Gilgeous-Alexander ha offerto ancora una volta una prestazione di alto livello ai suoi Thunder. Oklahoma, in trasferta a Houston, ha approfittato della mano calda nei tiri da 3 dei suoi giocatori (48,6%) e della prestazione del suo leader (36 punti, 5 rimbalzi, 7 assist. Chet Holmgren (29 punti) e Jalen Williams (22) hanno lasciato ben poche speranze ai Rockets (110-123). Contro una squadra di Filadelfia ancora senza Joel Embiid infortunato, i Bucks hanno vinto largamente (119-98). Gli uomini di Doc Rivers sono stati avanti anche di 25 punti nel quarto tempo.