Nba: ko per Boston Celtics e Milwaukee Bucks

Sconfitte per Boston Celtics e Milwaukee Bucks nelle uniche due partite di Nba giocate nella notte. I Celtics, sempre primi in East Conference, sono stati sconfitti ai supplementari dagli Atlanta Hawks per 123 a 122 grazie a Murray che ha realizzato 44 punti. E' la 16ma sconfitta della stagione contro le 57 vittorie finora ottenute. Sono invece i New Orleans Pelicans i giustizieri di Milwaukee: i Bucks, malgrado i 35 punti di Antetokounmpo, vengono sconfitti 107-100. In evidenza Zion Williamson, CJ McCollum e Jonas Valanciunas. I record di Boston è ora di 46 vittorie e 27 sconfitte.