Nba: LeBron James a -9 dai 40mila punti nella regular season

LeBron James è vicino ai 40.000 punti realizzati nella regular season, soglia che nessun giocatore ha mai superato. Il "Re" dei Los Angeles Lakers ha segnato 31 punti nella vittoria contro i Washington Wizards dopo i tempi supplementari (134-131) ed ora è a quota 39.991. Nel pieno della sua 21ma stagione in Nba il campione 39enne ha ottime possibilità di superare i 40.000 sabato durante uno scontro di gala trasmesso da un canale nazionale contro i campioni in carica di Denver. LeBron James ha conquistato il record di punti della stagione regolare nel febbraio 2023 superando i 38.390 della leggenda Kareem Abdul-Jabbar. Stephen Curry ha segnato 31 punti aiutando i suoi Golden State Warriors a dominare i New York Knicks (110-99). Colpo di coda dei San Antonio Spurs che hanno ottenuto un prestigioso successo casalingo contro Oklahoma City (132-118). Quasi quattro settimane dopo l'ultima partita casalinga al Frost Bank Center, San Antonio (ultima in Occidente con 12 vittorie e 48 sconfitte), ha offerto un magnifico successo al proprio pubblico contro i Thunder, secondi nella stessa conferenza e candidata ad un buon piazzamento ai play-off. Victor Wembanyama ha totalizzato 28 punti, 13 rimbalzi, 7 assist e 5 stoppate.