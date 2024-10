Nba: LeBron James, "giocare con un figlio è indimenticabile"

Il re LeBron James ha vissuto un nuovo momento "indimenticabile" nella sua carriera Nba, quando ha giocato qualche minuto di una partita ufficiale del campionato Usa di basket con suo figlio Bronny, all'apertura della stagione con i Los Angeles Lakers. "Questo momento, quando siamo entrati in campo, non lo dimenticherò mai, anche se diventerò molto vecchio, anche se la mia memoria si sbiadisce poco a poco con l'età. Qualunque cosa accada, questo momento resterà indimenticabile", ha detto il giocatore dei quattro titoli Nna che inizia a 39 anni (ne avrà 40 in dicembre) la sua 22a stagione, mentre suo figlio ha fatto i suoi primi passi nel campionato a 20 anni. "E' la prima volta nella magnifica storia della NBA che un padre e suo figlio si ritrovano sullo stesso pavimento, per non parlare di essere nella stessa squadra. È stato davvero bello", ha aggiunto dopo la vittoria dei Lakers su Minnesota (110-103). Bronny James ha giocato solo 2 minuti e 41 secondi. "Cerco di non concentrarmi troppo su tutto ciò che mi sta accadendo. Ho cercato di non sbagliare troppo. Ma ho sentito l'energia del pubblico", ha detto. Prima di concludere la giornata con questa partita storica, LeBron James ha festeggiato il decimo compleanno di sua figlia Zhuri Nova. "Oggi è stato tutto fantastico, da quando mi sono svegliato stamattina", ha detto.