NBA: Miami interrompe la striscia dei Celtics, Houston ai playoff

Nove le partite del campionato Nba di basket giocate nella notte italiana e tra i risultati, in evidenza, la sconfitta di Boston per mano di Miami dopo 9 successi di fila e le vittoria di Houston che stacca il pass per i playoff e quella di Cleveland che supera ancora New York.

Si chiude la striscia positiva dei Celtics sconfitti da Miami 124-103. Gli Heat trovano la sesta vittoria di fila con sette giocatori in doppia cifra, a cominciare da Tyler Herro (25 punti e 9 assist). Vittoria pesante per Houston contro Utah (143-105) che equivale all'accesso diretto ai playoff. Alperen Sengun mette a referto 15 punti, 14 rimbalzi e 9 assist. Jalen Green chiude invece con 22 punti, Dillon Brooks ne firma 21.

Successo (l'11/o di fila) per Oklahoma che si impone 119-103 su Detroit con Shai Gilgeous-Alexander protagonista con i suoi 33 punti. Ai Pistons non bastano invece sei giocatori in doppia cifra per punti realizzati - Tim Hardaway Jr. top scorer con 23 punti, mentre Simone Fontecchio mette a referto 6 punti e 1 assist.

Cleveland supera i New York Knicks 124-105. Donovan Mitchell realizza 27 punti con Jarrett Allen e altri quattro giocatori in doppia cifra per punti realizzati. Ancora una sconfitta per Denver (priva di Nikola Jokic) battuta 113-106 da San Antonio. Non bastano ai Nuggets i 30 punti e 11 rimbalzi di Westbrook e Jalen Pickett (17 punti, 11 rimbalzi e 10 assist). San Antonio si rialza dopo cinque sconfitte in serie, grazie anche alla prestazione di Chris Paul (17 punti) e Stephon Castle (15 punti, 15 rimbalzi, 9 assist).

Anthony Davis con i suoi 34 punti trascina Dallas al successo contro Atlanta (120-118). Whashington supera Sacramento 116-111 con Jordan Poole che segna 23 punti, e i rookie AJ Johnson e Bub Carrington che ne aggiungono 19 a testa. Dopo aver conquistato la certezza matematica di un posto ai playoff della Eastern Conference, i Pacers battono Charlotte 119-105. Tyrese Haliburton guida i suoi con la doppia doppia da 22 punti e 10 assist, ma Indiana ha buone prove anche da Myles Turner (15 punti e 9 rimbalzi) e Pascal Siakam (15 punti e 6 rimbalzi).