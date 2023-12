Nba: Minnesota batte Dallas e rafforza primato West Conference

I Minnesota Timberwolves hanno superato 119-101 i Dallas Mavericks di Luka Doncic (39 punti), ottenendo così la loro 18ma vittoria su 23 incontri: grazie a questo successo hanno consolidato il primato in West Conference. Intanto James Harden (28 punti), che proprio ieri ha superato la barriera dei 25mila punti in carriera, ha guidato i Los Angeles Clippers alla vittoria per 121-113 sui Golden State Warriors di Stephen Curry. Negli altri incontri Boston-Cleveland 116-107, Miami-Chicago 116-124, Sacramento-Oklahoma City 128-123, Portland-Utah 114-122, Denver-Brooklyn 124-101.