Nba: New Orleans batte Utah col record di punti della franchigia

Il giorno dopo gli incredibili 70 punti di Joel Embiid, il grande risultato della serata in Nba è stato opera dei New Orleans Pelicans. Guidati da CJ McCollum e Zion Williamson, i Louisianans hanno battuto i Jazz (153-124) ed insieme il record di punti della franchigia. New Orleans, che due settimane fa aveva già superato i 141 punti contro Golden State, è sulla buona strada per i play-off, al quinto posto a ovest. I Clippers hanno affrontato i Lakers a Los Angeles mentre i Knicks hanno sfidato i Nets a Brooklyn. Nell'ex Staples Center della Città degli Angeli, sono stati i Clippers di Kawhi Leonard (25 punti) e James Harden (23) a prevalere sui Lakers privi ;;di LeBron James (caviglia), 127-116. Per i Clippers è la terza vittoria di fila, per consolidare il quarto posto in classifica. Dall'altra parte degli Usa, pronostico rispettato dato che i Knicks, quinti, hanno battuto i loro vicini di Brooklyn, 11mi 108-103. Ma la partita non è stata così semplice per New York, che alla fine del terzo quarto era ancora sotto di 10 punti. Di fronte ai Nets guidati da Mikal Bridges (36 punti), la coppia Julius Randle-Jalen Brunson ha dovuto accumulare 60 punti (30 ciascuno) per dare la vittoria ai Knicks. In casa, anche i Thunder hanno dovuto lottare per superare Portland (111-109), strappando la vittoria a due secondi dalla sirena su canestro di Jalen Williams. Ecco OKC in testa alla Western Conference, con un record identico a quello di Minnesota (30-13). Dietro questa coppia, Denver non si arrende, trascinata come sempre dal suo pivot serbo Nikola Jokic, autore di una tripla doppia (31 punti, 13 rimbalzi, 10 assist), per una vittoria per 114-109 contro i Pacers. Jokic è stato ben supportato da Jamal Murray (anche lui 31 punti). I Pacers, che devono ancora fare a meno di Tyrese Haliburton, convalescente, sono settimi.