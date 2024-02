Nba: Oklahoma vince ancora. Embiid si opera al ginocchio

Gli Oklahoma Thunders battono i Toronto Raptors dopo due tempi supplementari (135-127) e restano in vetta alla West Conference insieme ai Minnesota Timberwolves (35 vittorie - 15 sconfitte), vittoriosi contro gli Houston Rockets, e davanti ai Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Ma la notizia che rischia di destabilizzare gli equilibri in vista dei playoff in Nba è l'infortunio di Joel Embiid: il camerunense Mvp del 2023 sta per essere operato al ginocchio sinistro anche se i Philadelphia 76ers non hanno ancora fornito particolari in merito. I risultati della notte: Denver-Portland 112-103; Charlotte-Indiana 99-115; Boston-Memphis 131-91; Miami-LA Clippers 95-103; Utah-Milwaukee 123-108; Minnesota-Houston 111-90; Oklahoma City-Toronto 135-127; Washington-Phoenix 112-140; Detroit-Orlando 99-111.